Оккупанты 170 раз стреляли из "Градов" и нанесли один ракетный удар в центр Харькова

Российские оккупанты 31 марта снова обстреляли Харьков. Враг вел огонь из разных типов вооружения, включая "Град" и ракеты.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки оккупнаты наносили артиллерийские, минометные и танковые обстрелы.

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Российские военные вели обстрелы по районам:

Салтовки;

Пятихатки;

Алексеевки;

ХТЗ;

Холодная Гора;

Кулиничи;

Большая Даниловка;

Дергачи.

Всего, по информации Синегуба, зафиксировали около 46 ударов.

Также было зафиксировано около 170 обстрелов противником из "Града" и один ракетный удар в центральную часть города.

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