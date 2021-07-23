Боевики из минометов обстреляли Опытное: дома мирных жителей разрушены – фото

Оккупанты на Донбассе в очередной раз сорвали режим тишины, обстреляв окрестности Опытного из минометов. На этот раз под огонь пророссийских боевиков попали дома местных.

Украинская сторона СЦКК установила, что враг вел огонь из временно оккупированного населенного пункта Веселое.

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С самого утра 23 июля оккупанты запустили 20 мин в сторону Опытного из минометов 120 миллиметрового калибра. Стоит заметить, что эти минометы запрещены минскими договоренностями.

Наблюдательной группой украинской стороны СЦКК проведена верификация последствий указанного обстрела, в ходе которой установлены и задокументированы факты повреждения частной собственности, разрушение хозяйственной постройки,

– сообщили в штабе ООС.

Украинская сторона уже направила ноты в адрес главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в которых сообщила о данных нарушениях со стороны оккупантов.

Оккупанты обстреляли частный сектор в Опытном / Фото штаба ООС

На Донбассе уже почти год, которое боевики нарушают чуть ли не ежедневно. В результате обстрелов оккупантов погибли 45 украинских военнослужащих, еще 150 получили ранения.

Добавим, что за прошедшие сутки на Донбассе было относительно спокойнее. Оккупанты трижды нарушили режим тишины:

Вблизи Водяного, что возле Донецка, стреляли из минометов 82 калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку поселка Пески дважды били в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К счастью, боевых потерь среди украинских военных нет. Наши защитники открывали огонь в ответ на наглые нарушения боевиков.