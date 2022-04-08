Оккупанты 3 недели назад похитили мужчину на Сумщине: его местонахождение до сих пор неизвестно

В Сумской области россияне еще три недели назад похитили мужчину прямо из дома. Куда его забрали до сих пор неизвестно.

Оккупанты похитили 42-летнего мужчину в Ахтырке

Ахтырская окружная прокуратура возбудила уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил России 20 марта 2022 около 15:00 зашли в дом к жителю с. Криничное Ахтырского района Сумской области и обыскали жилье. После этого, применяя насилие, похитили 42-летнего хозяина,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Пока правоохранители не знают ничего о местонахождении мужчины.

Досудебное расследование по уголовному производству будут проводить следователи города Тростянец.

Напомним, территория Сумской области полностью освобождена от российских захватчиков. К сожалению, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что в селах Ахтырского района находят тела жителей, которые были замучены врагом.

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