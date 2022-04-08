Окупанти викрали 42-річного чоловіка в Охтирці

Охтирська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Росії 20 березня 2022 року близько 15:00 зайшли в будинок до мешканця с. Криничне Охтирського району Сумської області та обшукали житло. Після цього, застосовуючи насильство, викрали 42-річного господаря,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі правоохоронці не знають нічого про місцеперебування чоловіка.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводитимуть слідчі міста Тростянець.

Нагадаємо, територія Сумської області повністю звільнена від російських загарбників. На жаль, глава Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що у селах Охтирського району, знаходять тіла жителів, які були закатовані ворогом.

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