Оккупанты активизировались под Изюмом и пытаются захватить некоторые районы Донбасса

Вражеские подразделения перегруппировываются в Харьковской области. Вероятно, они хотят продолжать наступление в Изюмском направлении.

Там оккупанты пытаются проводить разведку, часто используют беспилотные летательные аппараты. Между тем, на Донецком направлении россияне значительно активнее.

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Прошедшие сутки, 2 апреля, враги обстреливали некоторые подразделения Вооруженных Сил Украины и пытались подводить штурмовые действия на отдельных направлениях.

Куда Россия перебросила основные усилия

Основные усилия оккупанты сосредоточили на населенных пунктах Рубежное и Попасная – они стремились их захватить. Также "рашисты" готовились наступать на Северодонецк.

Кроме этого, россияне в очередной раз пытались установить полный контроль над Мариуполем и выходами в Угледар и Марьинку. Благодаря действиям наших ВСУ враги не добились успеха.

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