Дело в том, что Углегорская тепловая электростанция имеет стратегическое значение для оккупантов. Об этом 24 каналу рассказал Игорь Романенко – военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке.

Внимание россияне планируют закрепиться на берегу Углегорского водохранилища, – ISW

По его словам, для захватчиков это важное место.

Если им вдруг удастся захватить Северск и Соледар, то у них появятся подходы для успешного наступления на Бахмут.

– сказал Романенко.

В дальнейшем россияне получат возможность для последующего наступления на Краматорск и Славянск.

"И для того чтобы этого не допустить, украинская армия сосредоточила там надлежащие силы. Возможности россиян сузили до минимума, однако они пытаются использовать все свои ресурсы, чтобы разбить полосу к этим городам и получить дальнейшую перспективу", – добавил эксперт.

Зачем россиянам Углегорская ТЭС

По информации Министерства обороны Великобритании, на Донетчине для оккупантов важна именно эта ТЭС — чтобы лишить Украину очередного объекта критической инфраструктуры. Однако главная цель: плацдарм для наступления на Краматорск и Славянск.

российские захватчики не оставляют попыток наступления на Донбассе

Врагу это не очень удается. Он продолжает просто бить по нашим позициям и всему вокруг.

российские оккупанты нанесли авиаудары около Углегорской ТЭС, которую они пытаются взять под свой контроль. Об этом сообщил Генштаб утром 25 июля. В этот же день там заявили, что враг имеет определенные успехи на данном направлении.

Под авиаудары нанесены также по Соледару и Покровску.

В Институте по изучению войны отметили, что оккупанты пытаются хотя бы закрепиться около Углегорской ТЭС . А если быть точнее – на берегу ее водохранилища. Они делают это чтобы продвинуться дальше.

24 июля в попытках захватить Углегорскую тепловую электростанцию россияне совершили ряд штурмов.

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