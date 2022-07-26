Річ у тім, що Вуглегірська теплова електростанція для окупантів має стратегічне значення. Про це 24 каналу розповів Ігор Романенко – військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці.

Увага росіяни планують закріпитися на березі Вуглегірського водосховища, – ISW

За його словами, для загарбників це важливе місце.

Якщо їм раптом вдасться захопити Сіверськ та Соледар, то для них з'являться підходи для успішного наступу на Бахмут,

– сказав Романенко.

Відтак, надалі у росіян виникнуть можливості для подальшого наступу на Краматорськ та Слов'янськ.

"І для того, щоб цього не допустити, українська армія зосередила там відповідні сили. Можливості росіян звузили до мінімуму, однак вони намагаються використати всі свої ресурси, щоб розбити смугу по цих містах й мати подальшу перспективу", – додав генерал-лейтенант у відставці.

Навіщо росіянам Вуглегірська ТЕС

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, для окупантів важлива саме ця ТЕС на Донеччині, щоб позбавити Україну чергового об'єкта критичної інфраструктури. Проте головна мета – це фундамент для наступу на Краматорськ та Слов'янськ.

російські загарбники не полишають спроб наступу на Донеччині

Ворогові це не дуже вдається, то він продовжує просто бити по наших позиціях і усьому довкола.

російські окупанти завдали авіаударів поблизу Вуглегірської ТЕС, яку вони намагаються взяти під свій контроль. Про це свідчать дані Генштабу, опубліковані зранку 25 липня. Цього ж дня там заявили, що ворог має певні успіхи у цьому напрямку.

Під авіаудари потрапив не лише район Вуглегірської ТЕС, а й Соледару та Покровського.

В Інституті з вивчення війни зауважили, що окупанти намагаються бодай закріпитись на березі Вуглегірської ТЕС. А якщо бути точнішими, її водосховища. Вони роблять це задля того, щоб мати можливість потім просуватись далі.

24 липня у спробах захопити Вуглегірську теплову електростанцію росіяни також здійснили низку штурмів.

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