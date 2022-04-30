Оккупанты анонсировали "большую стройку" в Мариуполе: вздумали возвращать депортированных

Российские оккупанты объявили "большое строительство" в Мариуполе. Как и что они решили восстанавливать – не сообщили. Однако уже начали вызывать депортированных украинцев, чтобы те отстраивали разрушенный россиянами город.

Россияне анонсировали восстановление Мариуполя

Об восстановлении заявили оккупанты 29 апреля. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Вчера во время пропагандистского тура в Мариуполь глава Пушилин анонсировал "Большое строительство" в Мариуполе при поддержке России,

– рассказал Андрющенко.

Восстановление говорят планируют сразу, как только решат вопросы с Азовсталью и "националистами" в городе.

Советник сронизировал, мол, как люди, которые не могут даже в Донецке, где нет таких последствий и обстрелов, наладить водоснабжение, что-то будут строить.

Привлекать хотят депортированных

Петр Андрющенко также рассказал, что депортированные в Россию украинцы начали сообщать о звонках от миграционных служб, о том, что в ближайшее время они будут обязаны вернуться в Мариуполь на "Большое строительство".

Россия во всей красе. Вопрос, что они будут делать и строить. Кроме военной базы в порту никаких других идей не приходит в голову,

– добавил Андрющенко.

Жизнь в частично захваченном Мариуполе

Российские пропагандисты распространяют новости о так называемом "улучшении жизни" в Мариуполе. Однако реальное положение вещей значительно отличается.

Людей принудительно вывозят на временно оккупированные территории или в отдаленные регионы России. Многие местные жители пропали без вести.

Режим, который российские захватчики установили в частично захваченном Мариуполе, все больше напоминает нацистский концлагерь, в частности оккупанты собираются запустить выдачу отдельных пропусков-разрешений о праве пребывания на улице.

За 2 месяца войны российская армия убила вдвое больше мариупольцев, чем нацисты за 2 года оккупации Мариуполя во время Второй мировой войны.

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Худшая ситуация сейчас на заводе "Азвсталь". У людей, которые прячутся на комбинате, почти нет воды, еды и лекарств. Полк "Азов" сообщает, что среди мирного населения в бункере 60 несовершеннолетних, среди них 4-месячный ребенок. Проблему пытается решить генсек ООН, посещавший Киев и Москву для этого.

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