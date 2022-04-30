Росіяни анонсували відбудову Маріуполя

Про відбудову заявили окупанти 29 квітня. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Вчора під час пропагандистського туру в Маріуполь ватажок Пушилін анонсував "Велике будівництво" в Маріуполі при підтримці Росії,

– розповів Андрющенко.

Відбудову кажуть планують відразу, як тільки вирішать питання з Азовсталлю та "націоналістами" в місті.

Радник зіронізував, мовляв, як люди, які не можуть навіть в Донецьку, де немає таких наслідків та обстрілів, налагодити водопостачання, щось будуть будувати.

Залучати хочуть депортованих

Петро Андрющенко також розповів, що депортовані до Росії українці почали повідомляти, про дзвінки від міграційних служб, про те що найближчим часом вони будуть зобов'язані повернутись в Маріуполь на "Велике будівництво".

Росія у всій красі. Питання, що саме вони будуть робити та будувати. Окрім військової бази в порту ніяких інших ідей не спадає на думку,

– додав Андрющенко.

Важливо! За 2 місяці війни російська армія вбила вдвічі більше маріупольців, аніж нацисти за 2 роки окупації Маріуполя в період Другої світової війни.

Життя у частково захопленому Маріуполі

Російські пропагандисти поширюють новини про так зване "покращення життя" в Маріуполі. Проте, реальний стан речей значно відрізняється.

Людей примусово вивозять в тимчасово окуповані території або у віддалені регіони Росії. Багато місцевих мешканців зникли безвісти.

Режим, який російські загарбники встановили у частково захопленому Маріуполі, все більше нагадує нацистський концтабір, зокрема, окупанти збираються запустити видачу окремих пропусків-дозволів про право перебування на вулиці.

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Найгірша ситуація наразі на заводі "Азвсталь". У людей, які ховаються на комбінаті, майже немає води, їжі та ліків. Полк "Азов" повідомляє, що серед мирного населення у бункері є 60 неповнолітніх, серед них 4-місячна дитина. Проблему намагається вирішити генсек ООН, який відвідував Київ та Москву для цього.

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