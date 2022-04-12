Оккупанты атаковали фосфорными бомбами село на Запорожье: разрушены дома

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления, обстреливая жилые дома запрещенными боеприпасами. Так в ночь на 12 апреля враг атаковал фосфорными бомбами село Новояковлевка на Запорожье.

Только благодаря дождливой погоде пожара не произошло, раненых и погибших нет.

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Однако фосфорные бомбы сильно повредили жилые дома в селе Новояковлевка.

Оккупанты атаковали фосфорными бомбами село на Запорожье: смотрите фото



Применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.

Как действуют фосфорные бомбы

Фосфорные бомбы – это боеприпасы, начиненные белым фосфором (огнеопасным восковидным веществом от бесцветного до желтого цвета с острым запахом чеснока).

При контакте с кислородом эти боеприпасы легко воспламеняются. Температура их горения – около 800 °C. При попадании на кожу человека белый фосфор вызывает тяжелые химические ожоги. Смертельная дозировка составляет 0,05-0,15 грамм.

Белый фосфор может вызвать поражение костей и костного мозга, а также омертвение тканей. Вдобавок, человек получает не просто ожоги, а глубинные раны.

Как вести себя при обстреле фосфорными бомбами

Первая помощь при поражении белым фосфором:

Погрузите поврежденную часть тела в воду. Обильно поливайте или смачивайте водой кожу и одежду там, где есть капли фосфора.

Как можно скорее стоит избавиться от одежды, к которой прилипли частицы белого фосфора. Осторожно снимите одежду (лучше непосредственно в воде).

Когда избавитесь от одежды, промойте пораженные участки кожи содовым раствором (на один стакан воды добавить 1 чайную ложку соды) или холодной водой. Смочите кожу и устраните видимые частицы фосфора (желательно под водой) неострым предметом или пинцетом.

По возможности ожоги стоит закрыть влажными повязками. Они должны быть пропитаны физраствором, чтобы предотвратить повторное возгорание фосфора.

Если фосфор попал на предметы, их можно потушить обильно поливая водой или засыпая песком или грунтом, пока к фосфору не перестанет поступать кислород.

Кстати, информацию о применении в Мариуполе химического оружия все еще проверяют. По состоянию на утро 12 марта ее еще официально не подтвердили. В то же время, заместитель министра обороны Анна Маляр предположила, что россияне применили фосфорные боеприпасы.

Важное видео – что делать во время химической атаки и как ее распознать: