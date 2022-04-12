Оккупанты атаковали фосфорными бомбами село на Запорожье: разрушены дома
Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления, обстреливая жилые дома запрещенными боеприпасами. Так в ночь на 12 апреля враг атаковал фосфорными бомбами село Новояковлевка на Запорожье.
Только благодаря дождливой погоде пожара не произошло, раненых и погибших нет.
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Однако фосфорные бомбы сильно повредили жилые дома в селе Новояковлевка.
Оккупанты атаковали фосфорными бомбами село на Запорожье: смотрите фото
Применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.
Как действуют фосфорные бомбы
Фосфорные бомбы – это боеприпасы, начиненные белым фосфором (огнеопасным восковидным веществом от бесцветного до желтого цвета с острым запахом чеснока).
При контакте с кислородом эти боеприпасы легко воспламеняются. Температура их горения – около 800 °C. При попадании на кожу человека белый фосфор вызывает тяжелые химические ожоги. Смертельная дозировка составляет 0,05-0,15 грамм.
Белый фосфор может вызвать поражение костей и костного мозга, а также омертвение тканей. Вдобавок, человек получает не просто ожоги, а глубинные раны.
Как вести себя при обстреле фосфорными бомбами
Первая помощь при поражении белым фосфором:
- Погрузите поврежденную часть тела в воду. Обильно поливайте или смачивайте водой кожу и одежду там, где есть капли фосфора.
- Как можно скорее стоит избавиться от одежды, к которой прилипли частицы белого фосфора. Осторожно снимите одежду (лучше непосредственно в воде).
- Когда избавитесь от одежды, промойте пораженные участки кожи содовым раствором (на один стакан воды добавить 1 чайную ложку соды) или холодной водой. Смочите кожу и устраните видимые частицы фосфора (желательно под водой) неострым предметом или пинцетом.
- По возможности ожоги стоит закрыть влажными повязками. Они должны быть пропитаны физраствором, чтобы предотвратить повторное возгорание фосфора.
- Если фосфор попал на предметы, их можно потушить обильно поливая водой или засыпая песком или грунтом, пока к фосфору не перестанет поступать кислород.
Кстати, информацию о применении в Мариуполе химического оружия все еще проверяют. По состоянию на утро 12 марта ее еще официально не подтвердили. В то же время, заместитель министра обороны Анна Маляр предположила, что россияне применили фосфорные боеприпасы.
Важное видео – что делать во время химической атаки и как ее распознать: