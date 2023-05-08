Оккупанты атаковали Киев "Шахидами" с разных направлений: сколько удалось уничтожить

В ночь на 8 мая российские террористы запустили в направлении столицы иранские дроны-камикадзе. К счастью, силам противовоздушной обороны удалось сбить все вражеские цели.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко. По его словам, в воздушном пространстве Киева обнаружили и уничтожили более 30 "Шахидов".

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Детали воздушной атаки столицы

Попко подметил, что враг увеличивает плотность воздушных атак Киева: только с начала мая, за первые 8 дней месяца, россияне совершили уже 4 воздушные атаки. Во время последней воздушной тревоги, продолжавшейся более 3,5 часов, агрессор пытался нанести удар своими БПЛА.

К сожалению, из-за падения обломков в некоторых районах столицы есть пострадавшие. В частности, Попко отмечает, что в Святошинском районе столицы повреждения получили 7 авто, еще одно – сгорело дотла.

Кроме того, обломки вражеских беспилотников упали на жилой дом и повредили окна, фасады. Попко добавляет, что также зафиксировали падение обломков на проезжую часть. В результате 5 человек травмированы, им оказали необходимую медицинскую помощь.

В Соломенском районе Киева поврежден резервуар с утечкой дизельного горючего. На стоянке получили повреждения 15 грузовых и 5 легковых авто.

"Также, вероятно из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован."

Информация о разрушениях и пострадавших во всех районах города уточняется. Следите за дальнейшей информацией", – подчеркнул начальник КМВА.

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