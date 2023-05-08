Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. За його словами, в повітряному просторі Києва виявили і знищили понад 30 "Шахідів".

Дивіться також Наслідки нічної атаки по Україні, Бахмут закидали "фосфором": хронологія 439 дня війни

Деталі повітряної атаки столиці

Попко підмітив, що ворог збільшує щільність повітряних атак Києва: тільки з початку травня, за перші 8 днів місяця, росіяни здійснили вже 4 повітряних атаки. Під час останньої повітряної тривоги, яка тривала понад 3,5 години, агресор намагався завдати удару своїми БпЛА.

На жаль, через падіння уламків у деяких районах столиці є постраждалі. Зокрема, Попко зазначає, що у Святошинському районі столиці пошкоджень зазнали 7 авто, ще одне – згоріло вщент.

Крім того, уламки ворожих безпілотників впали на житловий будинок та пошкодили вікна, фасади. Попко додає, що також зафіксували падіння уламків на проїжджу частину. Внаслідок цього 5 осіб травмовані, їм надали необхідну медичну допомогу.

Водночас в Солом'янському районі Києва пошкоджено резервуар з витоком дизельного пального. На стоянці зазнали пошкоджень 15 вантажних та 5 легкових авто.

"Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факела, газ перекрито, пожежу ліквідовано.

Інформація по руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється. Слідкуйте за подальшою інформацією", – наголосив начальник КМВА.

Росія атакувала Одещину: коротко