Оккупанты атаковали Украину 703 дронами и ракетами: сколько целей сбила ПВО

Российская армия в течение суток с утра 15 апреля до утра 16 апреля пустила 703 воздушные цели по Украине. Много дронов и ракет сбила ПВО, однако также есть и попадания.

Об этом пишут Воздушные силы ВСУ.

Как отработала украинская ПВО 15 и 16 апреля?

Воздушные силы рассказали, что с 07:00 15 апреля по 07:00 16 апреля противник совершил две волны комбинированных атак по территории Украины. Во время удара оккупанты применяли ракеты наземного, воздушного базирования и ударные беспилотники.

Всего радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 703 вражеских воздушных целей:

19 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

20 крылатых ракет Х-101;

5 крылатых ракет "Искандер-К";

659 БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушная оборона сбила/подавила 667 вражеских целей:

19 крылатых ракет Х-101;

8 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

4 крылатые ракеты "Искандер-К";

636 БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов.



Как отработала украинская ПВО по вражеским целям 15 и 16 апреля / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется,

– отметили в Воздушных силах.

Военные также предупредили, что атака еще продолжается, в воздухе – несколько вражеских БПЛА.

