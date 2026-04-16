Оккупанты атаковали Украину 703 дронами и ракетами: сколько целей сбила ПВО
- Российская армия в течение суток с 15 по 16 апреля запустила 703 воздушные цели по Украине, из которых ПВО сбила 667.
- В результате атак зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях. Обломки сбитых целей упали на 25 локациях.
Российская армия в течение суток с утра 15 апреля до утра 16 апреля пустила 703 воздушные цели по Украине. Много дронов и ракет сбила ПВО, однако также есть и попадания.
Об этом пишут Воздушные силы ВСУ.
Смотрите также Оккупанты попали в предприятие в Киевской области: вспыхнул масштабный пожар
Как отработала украинская ПВО 15 и 16 апреля?
Воздушные силы рассказали, что с 07:00 15 апреля по 07:00 16 апреля противник совершил две волны комбинированных атак по территории Украины. Во время удара оккупанты применяли ракеты наземного, воздушного базирования и ударные беспилотники.
Всего радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 703 вражеских воздушных целей:
19 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
20 крылатых ракет Х-101;
5 крылатых ракет "Искандер-К";
659 БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушная оборона сбила/подавила 667 вражеских целей:
19 крылатых ракет Х-101;
8 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
4 крылатые ракеты "Искандер-К";
636 БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов.
Как отработала украинская ПВО по вражеским целям 15 и 16 апреля / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется,
– отметили в Воздушных силах.
Военные также предупредили, что атака еще продолжается, в воздухе – несколько вражеских БПЛА.
Какие последствия российской атаки ночью 16 апреля?
В Киеве утром 16 апреля вражеский дрон попал в 18-этажку в Подольском районе. Всего в результате ночной атаки в столице погибли 4 человека, пострадали 45, есть разрушенные фасады домов, несколько человек спасли из-под завалов.
В Одессе в результате атаки погибли по меньшей мере 8 человек, еще 11 получили ранения и сейчас получают необходимую медицинскую помощь. В городе также зафиксированы значительные разрушения объектов портовой, критической и жилой инфраструктуры.
Также удары ночью 16 апреля были по Харькову. Было зафиксировано попадание в двух районах: в Индустриальном районе в результате взрыва загорелся легковой автомобиль, в Немышлянском районе за медицинской помощью обратились 2 человека. Позже мэр Игорь Терехов еще написал о попадании вражеского дрона в Салтовском районе возле многоэтажек.