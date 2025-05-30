Оккупанты атаковали Украину 90 дронами и 2 ракетами: сколько целей сбили
Российская армия в ночь на 30 мая атаковала Украину 90 дронами-камикадзе и 2 баллистическими ракетами. По целям работала наша противовоздушная оборона.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 30 мая (с 22:50 29 мая) противник атаковал Украину 90 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений:
- Миллерово;
- Орел;
- Шаталово;
- Курск;
- Приморско-Ахтарск в России.
Также оккупанты нанесли удар 2 баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области.
"Основные направления воздушного удара – Харьковщина, Одесская и Донецкая области", – рассказали военные.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БПЛА типа "Шахед" (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 26 – сбиты огневыми средствами поражения, 30 - локально потеряны/ заглушены РЭБ,
– говорится в сообщении.