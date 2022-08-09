оккупанты сделали это для того, чтобы разведать ситуацию на месте. Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

Обратите внимание Ситуация на Востоке стабилизировалась, фокус войны сместился на Юг, – Пентагон

Зачем россияне атаковали в направлении Николаева

Это, я так понимаю, была первая проба пера, и они будут теперь думать, начинать ли наступательные действия,

– заметил Олег Жданов.

Он объяснил, что теперь оккупанты будут решать, на каком направлении наступать – на Николаевском или Криворожском.

Также эксперт прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, в целом ситуация в основном стабильная. Однако на Востоке сейчас очень тяжело. Там Вооруженные Силы Украины ведут оборонительные бои. Но на Изюмском направлении наши воины отодвигают врага в сторону Изюма и освобождают территории.

На Харьковском направлении ВСУ ведут оборону и ищут слабые места оккупантов. А на Запорожье – позиционные бои и обмен артиллерийскими ударами.

Олег Жданов об атаке оккупантов возле Николаева: смотрите видео

Как украинские воины ликвидируют оккупантов: коротко

С начала полномасштабного вторжения наши военные ликвидировали уже 43 640 оккупантов. Кроме того, враг несет серьезные потери и в технике. Наши воины уничтожили 1 817 танков, 223 самолета и 193 вертолета. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Возле города Снигиревка Николаевской области штурмовая авиация ВСУ ударила по скоплению врага. россияне потеряли личный состав, а также оружие и технику.

Во временно оккупированном Мелитополе украинские военные устроили очередную адскую ночь для оккупантов. В результате обстрела есть раненые и погибшие российские захватчики. Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что после адской ночи для оккупантов наступило и горячее утро.

Украинские защитники успешно ликвидировали российского пилота василия клещенко. Заместителя начальника 344-го государственного центра армейской авиации россии считают "лучшим вертолетчиком россии".

ВСУ обезвредили вражескую разведывательную группу. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты пытались разведать систему обороны Белогоровки. Для этого они послали вперед разведывательную группу. Нашим героям удалось обнаружить и обезвредить группу, которая должна была выполнить эту задачу. Очередной план российских оккупантов потерпел фиаско.

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