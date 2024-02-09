В Одессе новые взрывы, в Николаевской области повреждена электросеть: в Украине тревога
В пятницу 9 февраля в Украине несколько раз была тревога – первый раз по всей стране, потом дважды в нескольких регионах. Где летят "Шахеды" и раздаются взрывы – расскажет 24 Канал.
К сожалению, в Одессе уже раздаются взрывы. Напоминаем: пройдите в укрытие, не снимайте работу ПВО!
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Где сейчас объявлена тревога
В Одессе новые взрывы, до того мониторы писали о новой волне дронов на город. "Предварительно, без разрушений. Есть повреждения линии электропередач. Восстановим быстро", – написал Виталий Ким о повреждениях в Николаевской области. Мощные взрывы в Херсоне. Тревога распространилась на три новые области, там есть угроза применения баллистического вооружения. В 22:12 тревогу объявили в: "Одесса – находитесь в укрытиях. БПЛА с севера и запада в направлении города!" – отметили в ВС. По состоянию на 22:01 тревога в трех областях: Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении, есть угроза применения авиационных средств поражения, предупредили в ВС. Мониторинговые каналы пишут, что "Шахеды" маневрируют. В Одессе раздаются взрывы, сообщили корреспонденты 24 Канала. В городе работает ПВО. В Воздушных силах рассказали, где сейчас летят "Шахеды":
В Одессе новые взрывы, до того мониторы писали о новой волне дронов на город.
"Предварительно, без разрушений. Есть повреждения линии электропередач. Восстановим быстро", – написал Виталий Ким о повреждениях в Николаевской области.
Мощные взрывы в Херсоне.
Тревога распространилась на три новые области, там есть угроза применения баллистического вооружения.
В 22:12 тревогу объявили в:
"Одесса – находитесь в укрытиях. БПЛА с севера и запада в направлении города!" – отметили в ВС.
По состоянию на 22:01 тревога в трех областях:
Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении, есть угроза применения авиационных средств поражения, предупредили в ВС.
Мониторинговые каналы пишут, что "Шахеды" маневрируют.
В Одессе раздаются взрывы, сообщили корреспонденты 24 Канала. В городе работает ПВО.
В Воздушных силах рассказали, где сейчас летят "Шахеды":