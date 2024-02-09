В Одессе новые взрывы, в Николаевской области повреждена электросеть: в Украине тревога

В пятницу 9 февраля в Украине несколько раз была тревога – первый раз по всей стране, потом дважды в нескольких регионах. Где летят "Шахеды" и раздаются взрывы – расскажет 24 Канал.

К сожалению, в Одессе уже раздаются взрывы. Напоминаем: пройдите в укрытие, не снимайте работу ПВО!

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Где сейчас объявлена тревога