В Одессе новые взрывы, в Николаевской области повреждена электросеть: в Украине тревога

9 февраля 2024, 21:53
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В пятницу 9 февраля в Украине несколько раз была тревога – первый раз по всей стране, потом дважды в нескольких регионах. Где летят "Шахеды" и раздаются взрывы – расскажет 24 Канал.

К сожалению, в Одессе уже раздаются взрывы. Напоминаем: пройдите в укрытие, не снимайте работу ПВО!

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Где сейчас объявлена тревога

 

22:27, 09 февраля

В Одессе новые взрывы, до того мониторы писали о новой волне дронов на город.

22:25, 09 февраля

"Предварительно, без разрушений. Есть повреждения линии электропередач. Восстановим быстро", – написал Виталий Ким о повреждениях в Николаевской области.

22:19, 09 февраля

Мощные взрывы в Херсоне.

22:12, 09 февраля

Тревога распространилась на три новые области, там есть угроза применения баллистического вооружения.

В 22:12 тревогу объявили в:

  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Донецкой областях.
22:04, 09 февраля

"Одесса – находитесь в укрытиях. БПЛА с севера и запада в направлении города!" – отметили в ВС.

22:01, 09 февраля

По состоянию на 22:01 тревога в трех областях:

  • Одесская;
  • Николаевская;
  • Харьковская.
22:01, 09 февраля

Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении, есть угроза применения авиационных средств поражения, предупредили в ВС.
 

21:58, 09 февраля

Мониторинговые каналы пишут, что "Шахеды" маневрируют.

21:42, 09 февраля

В Одессе раздаются взрывы, сообщили корреспонденты 24 Канала. В городе работает ПВО.

21:40, 09 февраля

В Воздушных силах рассказали, где сейчас летят "Шахеды":

  • БПЛА с юга в Одесской области, Беляевский район, вектор движения – на Одессу с запада;
  • БПЛА с Черного моря заходит в Николаевскую область, курс северный;
  • БПЛА в акватории Черного моря, курс северный;
  • БПЛА с Черного моря зашел в Белгород-Днестровский район, курс северный.
     

 

Автор: Ірина Чеботнікова