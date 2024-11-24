Оккупанты атаковали ракетами Черниговщину: известно о разрушениях, есть пострадавшие

Россия 24 ноября атаковала Чернигов ракетами. В городе прогремела серия мощных взрывов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы и мониторинговые телеграм-каналы.

Важно 75% компонентов – американские: CNN показала "начинку" ракет КНДР, которыми Россия атакует Украину

Серия взрывов прогремела в Чернигове

В Черниговской области воздушная тревога продолжается уже более 5 часов – с 11:04. Сначала ее объявили из-за атаки "Шахедов", а вечером 24 ноября стало известно об активности вражеской авиации на северо-восточном направлении.

Воздушные силы в 16:16 сообщили, что Россия запустила ракеты в направлении Черниговщины. Сначала ВСУ предупредили, что цель летит в западном направлении. Впоследствии стало понятно, что ракета летит в направлении Чернигова.

В 16:18 Воздушные силы снова предупредили о ракетах в направлении Чернигова. Мониторинговые телеграмм-каналы сообщали, что всего россияне могли осуществить пуски 3 – 4 ракет. Вероятно, говорится о ракетах типа Х-59/Х69.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Около 16:22 мониторинговые телеграм-каналы сообщили о серии мощных взрывов в Чернигове. На сейчас о последствиях атаки, разрушения и пострадавших не сообщали.

В 16:44 в Черниговской области прозвучал отбой воздушной тревоги.

Взрывы раздавались за пределами города

Исполняющий обязанности черниговского городского головы Александр Ломако сообщил, что жители Чернигова слышали взрывы, однако пока разрушений и повреждений не зафиксировано.

Многие черниговцы слышали звук взрыва. Разрушений или повреждений непосредственно на территории города не зафиксировано,

– написал Ломако в сети.

В то же время начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский добавил, что взрывы раздавались за пределами Чернигова – в Черниговском районе.

В Черниговской области есть повреждения и пострадавшие

Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что, к сожалению, на Черниговщине есть повреждения и разрушения.

Так, в Корюковском районе прозвучало два взрыва. Повреждены хозяйственные постройки. К сожалению, ранен 28-летний мужчина, его госпитализировали в одну из местных больниц.

Также есть повреждения в Черниговском районе. Там есть поврежденные дома, однако информация о последствиях еще уточняется.