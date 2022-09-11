В Казачьей Лопани подняли украинский флаг: оккупанты бегут в Белгород
Источник:фейсбук Вячеслава Задоренко
На фоне масштабного продвижения ВСУ в Харьковской области российские оккупанты начали бежать из поселка Казачья Лопань. Бегут захватчики в Белгород.
В Казачьей Лопани – флаг Украины
Вражеские войска якобы даже пытаются "эвакуировать" местное население в россию. Об этом сообщил мэр Дергачей Вячеслав Задоренко.
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По новой информации, из Казачьей Лопани россияне бегут на Белгород, ходят по домам и эвакуируют местное население. Ждем официальную информацию от Генштаба,
– заявил чиновник.
Впоследствии Дергачевский городской совет опубликовал фото с Казачьей Лопани. На нем видно, что украинский флаг уже висит в Казачьей Лопани.
Украинский флаг висит в Казачьей Лопани
Где расположен поселок Казачья Лопань: смотрите на карте
ВСУ освободили более 3 000 километров, – ISW
Специалисты американского Института изучения войны установили, что с 6 сентября Вооруженные Силы Украины продвинулись на 70 километров. Им удалось освободить от российских оккупантов более 3 тысяч квадратных километров.
Исследователи добавили, что украинское контрнаступление на Харьковщине разбивает российские силы и разрушает "Северную донбасскую ось России. "Враг не ведет контролируемый отход, а спешно убегает, чтобы избежать окружения вокруг изюма. Кстати, освобождение Изюма в IWS считают выдающимся достижением ВСУ после деоккупации Киевщины.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что на Харьковщине до выхода на границу с россией украинским военным осталось 50 километров.
Интересно ВСУ продолжают возвращать свои территории: карта масштабности украинского наступленияОбратите внимание! ВСУ продвигаются не только на Харьковщине. 10 сентября источники 24 канала в разведке сообщили, что наши военные уже в Донецком аэропорту. Из-за этого главарь боевиков денис пушилин сбежал из своей квазиреспублики. В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ вернулись на окраины Лисичанска.
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