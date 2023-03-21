Оккупанты вывозят семьи из Крыма и продают имущество, – ГУР

Россияне ощущают, что Крым еще недолго будет под оккупацией. Поэтому они спешно вывозят с полуострова своих родных. Более того, уже распродают свое имущество.

На этом во время телемарафона подчеркнул представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, передает 24 Канал. Он рассказал, какая ситуация сейчас на полуострове, который до 2014 года считался курортным.

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Вместо курорта – концлагерь и военная база

Как заметил Юсов, россияне на полуострове Крым продолжают строить новые укрепления. Между тем так называемая оккупационная "власть" пытается спасти своих родных. Их вывозят из Крыма. Что же касается имущества, то с ним оккупанты прощаются, распродавая.

Судьба самого полуострова за 9 лет очень печальна. Если раньше он был курортом, то сейчас больше напоминает концлагерь. Кроме того, россияне превратили Крым в военную базу. На регулярной основе туда отправляли как технику противника, так и укрепляли защитные сооружения.

Мы видим траншеи, рвы, видим бетонные конструкции, другие элементы, свидетельствующие о том, что враг боится. Враг осознает, что освобождение полуострова неизбежно, и пытается таким образом себя ободрять, но это картинка для широкой общественности.

– подчеркнул он.

Заметим, что ситуация очень непростая в Крыму для врага. Поздним вечером 20 марта там раздался ряд мощных взрывов. Не обошлось без басен о "работе ПВО".

Уничтожили ракеты "Калибр"

В Главном управлении разведки при Минобороны прокомментировали взрывы на полуострове Крым. В ведомстве отметили, что поздно вечером 20 марта "хлопок" уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК". В тот момент их как раз транспортировали по железной дороге.

Загадочный "хлопок" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации,

– добавили в ГУР МО.

В ГУР напомнили, что это за ракеты такие. "Калибр НК" запускают с кораблей российского черноморского флота. Они способны бить на расстояние до 2 500 километров по наземным целям или до 375 – по морским.

Заметим, что русские пропагандисты пытались хоть как-то успокоить местное население. Лгали о так называемой "работе ПВО". Но все слышали целый ряд мощных взрывов, а также видели сами прилеты. Это даже снимали на видео и выкладывали.