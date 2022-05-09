Оккупанты беспощадно бьют по Донбассу: за сутки пострадали еще 6 гражданских

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что гражданские продолжают страдать из-за обстрелов российских войск.

Павел Кириленко отметил, что 9 мая 2022 года российскими обстрелами были ранены 6 мирных жителей Донбасса.

Важно Мы победили нацизм – победим и рашизм, – Залужный

"Кроме того, удалось уточнить информацию относительно 11 человек, которые погибли в Ямполе за период с 23 по 28 апреля", – добавил Павел Кириленко.



Последствия обстрелов / Фото Павел Кириленко

Также он рассказал, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Расследование

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что осуществляется досудебное расследование по 8 уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Известно, что с 6 по 9 мая 2022 года российские военные обстреляли следующие места Донецкой области:

г. Бахмут,

с. Дроновка,

с. Владимировка,

г. Зализное,

пгт Нью-Йорк,

пгт Северное

г. Торецк Бахмутского района.

В результате были разрушены жилые дома. В одном из них из-за попадания снаряда погибли мужчина и женщина, пенсионерка получила смертельное ранение, а двое мужчин попали в больницу.

Кроме того, получили повреждения электрическая подстанция, хозяйственные сооружения, гараж, здания сельскохозяйственного предприятия и диспансерное отделение Областного клинического противотуберкулезного отделения.

Последние новости из Донецкой области

Российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Донбассе Их главная цель – завладеть Рубежным и создать благоприятные условия для дальнейшего наступления.

За минувшие сутки, 8 мая, авиация оккупантов нанесла 48 ударов по объектам в Харьковской и Донецкой областях. Активнее всего враг атаковал Донецкое и Слобожанское направления.

На Мариупольском направлении 8 мая снизилась интенсивность боевых действий. Однако полностью бои с врагом там не прекратились.

Абсолютно вся территория Донецкой области находится под атаками российских оккупантов. Сейчас "горячо" везде.

Враг продолжает уничтожать населенные пункты Донецкой области. Утром 7 мая оккупанты нанесли ракетный удар по лицею в городе Константиновка в Краматорском районе. В результате удара вспыхнул пожар. Под завалами спасатели обнаружили погибших и раненых.

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