Оккупанты безуспешно пытаются заблокировать Харьков с севера, – Генштаб
11 марта 2022 , 00:58Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики не оставляют попыток заблокировать Харьков с севера. Однако как и предыдущие 15 суток враг терпит неудачу.
Об этом около 00:10 11 марта сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
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На Харьковском направлении противник продолжает безуспешные попытки блокировки города с севера,
– говорится в сообщении.
"К ведению боевых действий в районе Харькова привлечены стрелковые полки, которые сформированы за счет российских резервистов", – добавили в Генштабе ВСУ.
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