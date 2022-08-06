Оккупанты били "Градами" по Никопольскому району, из артиллерии – по Криворожскому: есть раненые

Ночь на 6 августа оказалась очень неспокойной для Днепропетровщины. россияне били из "Градов" и со ствольной артиллерии по Никопольскому и Запорожскому районам. По меньшей мере 3 местных жителя пострадали.

Об очередном обстреле Днепропетровщины рассказал председатель ОВА Валентин Резниченко. Он отметил, что россияне били по населенным пунктам коварно – тогда, когда люди спали.

Тем временем Оккупанты авиацией штурмуют Авдеевское и Бахмутское направления: боевые действия продолжаются

В Никополе – около 20 "прилетов"

Только в Никополе около 20 "прилетов" реактивных снарядов. Били захватчики снова по жилым кварталам. Ранения получили трое местных жителей: 58-летнего мужчину пришлось доставить в больницу.

В городе разрушения получили 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества. Обстрел вывел из строя газовод, водовод и электросеть. Несколько тысяч человек остались без электроснабжения.

Враг ударил по Зеленодольской общине

В Криворожском районе россияне били по Зеленодольской общине. В Марьянском оккупанты перебили линию электропередач, так что без света осталась часть населенного пункта.

Обстрелы Днепропетровщины / Фото Валентина Резниченко:

Обстрелы Днепропетровщины: последние новости

россияне ударили из "Ураганов" и "Градов" по Криворожскому району в ночь на 5 августа. А на Мировскую общину враг направил ракету X-59.

В обед 3 августа во время обстрела Зеленодольской общины погибла женщина, она как раз возилась на огороде.

1 августа российская ракета попала по железнодорожному пути в Криворожском районе.

В этот же день под обстрелом оказались общины в Никопольском районе.

Смотрите в видео – Арестович о возможном наступлении россиян: