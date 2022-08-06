Оккупанты били "Градами" по Никопольскому району, из артиллерии – по Криворожскому: есть раненые

6 августа 2022 , 08:01
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Ночь на 6 августа оказалась очень неспокойной для Днепропетровщины. россияне били из "Градов" и со ствольной артиллерии по Никопольскому и Запорожскому районам. По меньшей мере 3 местных жителя пострадали.

Об очередном обстреле Днепропетровщины рассказал председатель ОВА Валентин Резниченко. Он отметил, что россияне били по населенным пунктам коварно – тогда, когда люди спали.

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В Никополе – около 20 "прилетов"

Только в Никополе около 20 "прилетов" реактивных снарядов. Били захватчики снова по жилым кварталам. Ранения получили трое местных жителей: 58-летнего мужчину пришлось доставить в больницу.

В городе разрушения получили 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества. Обстрел вывел из строя газовод, водовод и электросеть. Несколько тысяч человек остались без электроснабжения.

Враг ударил по Зеленодольской общине

В Криворожском районе россияне били по Зеленодольской общине. В Марьянском оккупанты перебили линию электропередач, так что без света осталась часть населенного пункта.

Обстрелы Днепропетровщины / Фото Валентина Резниченко:

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Автор: Ірина Пундор