Оккупанты били по нашим позициям на Донбассе: наш защитник получил ранение
Источник:штаб ООС
За прошедшие сутки, 11 ноября, оккупанты 13 раз нарушили режим тишины. Враг обстреливал наши позиции с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Как следствие – один украинский защитник получил ранение.
В штабе ООС отметили, что наши военные вынудили противника прекратить обстрелы.
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Украинские бойцы открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Что известно о раненом бойце
Пока точно неизвестно, возле какого населенного пункта военный получил ранения. Защитнику оказали первую помощь на месте и оперативно госпитализировали в больницу. Сейчас он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Как прошли сутки на Донбассе
В течение 11 ноября враг 13 раз нарушал режим тишины. Неспокойно было возле:
- Марьинки – оккупанты открывали плотный огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметра.
- Новозвановки – враг трижды вел огонь, применяя артиллерию калибра 122 миллиметра, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 миллиметра и крупнокалиберные пулеметы.
- Зайцевого – противник совершил 2 обстрела, используя гранатометы различных систем, а также задействовал беспилотник, с помощью которого произвел сброс выстрелов ВОГ-17.
- Троицкого – российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
- Гнутового и Луганского – стреляли из станковых противотанковых гранатометов.
- Широкиного – применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие.
- Крымского – враг дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России,
– отметили в штабе ООС.
На 7 часов утра, 12 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.