Оккупанты бьют из минометов по линии фронта: ранены военный и двое гражданских

Боевики только к обеду 17 февраля нарушили режим тишины на Донбассе 29 раз. В результате обстрелов получил ранение 1 украинский военный. Также пострадали два гражданских лица.

Украинский воин находится в больнице. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Между тем, Украина призывает мир немедленно осудить обстрел Станицы Луганской

Боевики 27 раз использовали запрещенное вооружение

По состоянию на 11 часов 17 февраля боевики 29 раз нарушили режим о прекращении огня, из них 27 раз оккупанты использовали запрещенное минскими договоренностями вооружениями.

Наемники обстреляли садик в Станице Луганской

С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганска Луганской области. Из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 миллиметра террористы выпустили 32 снаряда,

– говорят в штабе ООС.

Повреждено само здание детского сада, где в это время находились дети. Также половина населённого пункта осталась без электроснабжения.

! По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детского сада получили контузии. Украинские военные оперативно эвакуировали детей и воспитателей в укрытие.

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