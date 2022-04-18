Оккупанты бьют нас за "Москву", но мы слишком круты, чтобы сдаться

За эти пятьдесят с лишним дней наши заводы подверглись более чем 100 обстрелов. Обычные люди не знают о большей части из них.

Неизвестные Герои обыденности войны

Нам разбивали цеха, площадки, подъездные пути, подстанции и газораспределительные станции. Били по вооружению и военной технике, по складам и предметно по бомбоубежищам. Убивали наших сотрудников, военных на наших предприятиях, разх*рачивали оборудование и фонд запчастей.

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Это все делали россияне. И будут делать дальше. И любой человек, который с**т не на свою мельницу, а работает на нашу победу, поймет, склонит голову и отдаст должное подвигу рабочих, инженеров, конструкторов предприятий "Укроборонпрома". Они не военные, но они тоже реальные Герои. Я видел, как и где они работают, и я преклоняюсь перед ними.

Метастазы предателей

Сотым, наверное, обстрелом был удар по Киевскому бронетанковому заводу. Погибли люди. И этих ударов будет еще х*р знает сколько. И любой человек, который, с*ка, умеет считать до десяти, поймет, что хоть ты снимай на видео тупо все цеха – удар будет, и инфа в этом случае берется не из видосов, а от предателей, сливающих ее россиянам по телефонам.

Сколько техники и где стоит. Куда повезли трофей. Когда вооружение и военная техника будут готовы. Этот OSINT – это очень прикольно звучит, вот только россияне нафаршировали нас шпионами, которые, с*ка, часто даже не подозревают, что работают на Россию, а убеждены, что льют инфу нашим спецслужбам.

Били не по сюжету в телеке, а били по готовым изделиям. Именно поэтому били не сразу, не в любой момент времени, а именно тогда, когда изделия будут почти закончены. Знали, когда они будут закончены, и били именно в это время. Они проникали сюда годами. Это не долбанная диверсионно-разведывательная группа с гранатой и на синем бусике, это предметная и системная работа по уничтожению ремонтных мощностей нашей страны.

Эти изделия, которые производили рабочие с заводов, – это трофеи, которые наши ребята добыли в бою, а наши сотрудники ремонтировали. А политики и купленные ими журналисты, сводящие счета во время войны, будут в нашей стране всегда. И я здесь не пытаюсь кого-то отмазать: можно уволить меня, Гусева, Вадима, Гену, Игоря, Валентина, можно избавиться от нас и даже посадить. Пусть так будет, это же, бл**ь, политика и политики.

Не они выковыривали запчасти из-под обрушенных крыш. Не они собирали деньги родственникам погибших заводчан, и не они будут хоронить этих людей.

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Несокрушимые даже под огнем

Я работаю в "Укроборонпроме". И, возможно, у нас будут ох**нные неприятности за эти мои слова. Или как раз у меня. Ну и ладно. Задолбало. Они бьют нас, они бьют нас за Брянск, за "Москву", они бьют нас, потому что наши заводы не разбежались и не с***нули. Потому что наши заводы слишком крутые, чтобы сдаться. Это же наши, бл**ь, это – украинцы, мы всегда все делаем до конца.

Ненавижу политику. Ненавижу сведение счетов. С 24 февраля я ни слова не сказал о любом политическом деятеле, это не сейчас все надо, мы же с россиянами воюем, бл**ь, а не карьерами играем.

За эти 50 дней наши предприятия обстреляли более 100 раз. Нас бьют россияне. Именно они. А наши люди, самые лучшие люди на земле продолжают работать. Вот это важно.

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