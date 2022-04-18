Невідомі Герої буденності війни

Нам розбивали цехи, майданчики, під'їзні колії, підстанції та газорозподільні станції. Били по озброєню та військовій техніці, по складах та предметно по бомбосховищах. Вбивали наших співробітників, військових на наших підприємствах, розх*рячували обладнання та фонд запчастин.

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Це все робили росіяни. І робитимуть далі. І будь-яка людина, яка с**ть не на свій млин, а працює на нашу перемогу, зрозуміє, схилить голову та віддасть належне подвигу робітників, інженерів, конструкторів підприємств "Укроборонпрому". Вони – не військові, але вони теж реальні Герої. Я бачив, як і де вони працюють, і я схиляюся перед ними.

Метастази запроданців

Сотим, мабуть, обстрілом був удар по Київському бронетанковому заводу. Загинули люди. І цих ударів буде ще х*рзна скільки. Й будь-яка людина, яка, с*ка, вміє рахувати до десяти, зрозуміє, що хоч ти знімай на відео тупо всі цехи – удар буде, й інфа в цьому випадку береться не з відосів, а від зрадників, які зливають її росіянам по телефонах.

Скільки техніки та де стоїть. Куди повезли трофей. Коли озброєння та військова техніка будуть готові. Цей OSINT – це дуже прикольно звучить, ось тільки росіяни нафарширували нас шпигунами, які, с*ка, часто навіть не підозрюють, що працюють на Росію, а переконані, що ллють інфу нашим спецслужбам.

Били не по сюжету в телеку, а били по готових виробах. Саме тому били не одразу, не будь-якої миті часу, а саме тоді, коли вироби будуть майже закінчені. Знали, коли їх буде закінчено, і били саме в цей час. Вони просочувалися сюди роками. Це не довбана диверсійно-розвідувальна група з гранатою і на синьому бусику, це предметна та системна робота зі знищення ремонтних потужностей нашої країни.

Ці вироби, які виготовляли робітники із заводів, – це трофеї, які наші хлопці здобули в бою, а наші співробітники ремонтували. А політики та куплені ними журналісти, які зводять рахунки під час війни, будуть у нашій країні завжди. І я тут не намагаюся когось відмазати: можна звільнити мене, Гусєва, Вадима, Гену, Ігоря, Валентина, можна позбутися нас і навіть посадити. Хай так буде, це ж, бл**ь, політика і політики.

Не вони виколупували запчастини з-під обвалених дахів. Не вони збирали гроші родичам загиблих заводчан, і не вони ховатимуть цих людей.

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Незламні навіть під вогнем

Я працюю в "Укроборонпромі". І, можливо, у нас будуть ох**нні неприємності за ці мої слова. Або саме в мене. Ну і добре. Задовбало. Вони б'ють нас, вони б'ють нас за Брянськ, за "Москву", вони б'ють нас, бо наші заводи не розбіглися і не з'ї**ули. Бо наші заводи надто круті, щоб здатися. То ж наші, бл**ь, це – українці, ми завжди все робимо до кінця.

Ненавиджу політику. Ненавиджу зведення рахунків. З 24 лютого я жодного слова не сказав про будь-якого політичного діяча, це не зараз усе треба, ми ж із росіянами воюємо, бл**ь, а не кар'єрами граємось.

За ці 50 з лишком днів наші підприємства обстріляли понад 100 разів. Нас б'ють росіяни. Саме вони. А наші люди, найкращі люди на землі продовжують працювати. Оце мені важливо.

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