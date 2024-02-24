Днем 24 февраля в Харьковской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о движении ракет в направлении региона.
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Угроза баллистического удара
На Востоке объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации. В частности, ракеты курсом на Днепропетровщину и на Харьковщину.
Пока нет никаких деталей относительно взрывов, которые прозвучали в Харьковской области. Если в регионе объявлена воздушная тревога, то для собственной безопасности нужно пройти в ближайшее укрытие или воспользоваться правилом двух стен. Помните, не стоит пренебрегать собственной безопасностью.
Россия покрывает Харьковскую область огнем
- Российские захватчики 19 февраля в очередной раз совершили очередное циничное преступление против мирного населения Украины. Так, оккупанты снова обстреляли Купянский район Харьковской области. В результате атаки разрушены два частных дома и еще 10 повреждены.
- Россия нанесла удар по Купянску также и 17 февраля. В результате российского обстрела в Купянске разрушен жилой дом на 2 подъезда. По состоянию на 22:00 17 февраля известно о 5 пострадавших и 1 жертве. Полиция Харьковской области сообщила поздно вечером, что спасатели достали из-под завалов дома труп женщины.
- 15 февраля россияне убили супругов в Харьковской области. По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, в одном из поселков Ольховатской громады произошел прилет двух вражеских КАБов. Одна из бомб попала в автомобиль, где находились гражданские – жена и ее муж. Оба погибли. Также вблизи автомобиля обнаружили тело девушки около 17 лет.