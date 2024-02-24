Вдень 24 лютого у Харківській області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про рух ракет у напрямку регіону.
Дивіться також "Тигр на папері" – готуватися до найгіршого․ Які шанси в Європи вистояти у війні без США?
Загроза балістичного удару
На Сході оголошено повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації. Зокрема, ракети курсом на Дніпропетровщину та на Харківщину.
Поки немає жодних деталей щодо вибухів, які пролунали у Харківській області. Якщо у регіоні оголошено повітряну тривогу, то задля власної безпеки потрібно пройти до найближчого укриття або скористатися правилом двох стін. Пам'ятайте, не варто нехтувати власною безпекою.
Росія криє Харківщину вогнем
- Російські загарбники 19 лютого вкотре здійснили черговий цинічний злочин проти мирного населення України. Так, окупанти знову обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок атаки зруйновано два приватні будинки та ще 10 пошкоджено.
- Росія завдала удару по Куп'янську також і 17 лютого. Внаслідок російського обстрілу у Куп’янську зруйнований житловий будинок на 2 під’їзди. Станом на 22:00 17 лютого відомо про 5 постраждалих та 1 жертву. Поліція Харківської області повідомила пізно ввечері, що рятувальники дістали з-під завалів будинку труп жінки.
- 15 лютого росіяни вбили подружжя у Харківській області. За словами голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, в одному з селищ Вільхуватської громади стався приліт двох ворожих КАБів. Одна із бомб влучила в автомобіль, де перебували цивільні – дружина та її чоловік. Обоє загинули. Також поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років.