Подтверждение этому предоставило украинское Минобороны. Там показали, как оккупанты ведут себя при обстреле их позиций.

Важно У россиян появился неожиданный "спаситель": почему снизилось количество потерь оккупантов

На обнародованных кадрах видно, что при обстреле их позиций один оккупант прямо в лицо бьет своего побратима. Что вызвало такую агрессию – неизвестно. А ведь захватчик просто отстреливался от украинских снарядов.

Это доказывает, что русская армия – это место, где даже от своих же можно получить кулак в лицо.

Бойцам 8 отдельного горно-штурмового батальона удалось запечатлеть то, что в оккупационной армии называют "ощущением товарищеского кулака",

– отметили в Минобороны.

Как оккупанты "поддерживают" друг друга во время обстрелов: смотрите видео

Заметим, что количество "второй армии мира" стремительно уменьшается. На 10 декабря украинские военные ликвидировали 93 760 захватчиков. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 370 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Кроме того, враг несет бешеные потери в технике, в частности оккупанты уже потеряли:

танков – 2 940 (+3) единиц,

боевых бронированных машин – 5 917 (+5) единиц,

артиллерийских систем – 1 927 (+1) единиц,

РСЗО – 397 (+2) единиц,

средств ПВО – 211 (+0) единиц,

самолетов – 281 (+0) единиц,

вертолетов – 264 (+0) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 603 (+0),

крылатых ракет – 592 (+0),

кораблей/катеров – 16 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 535 (+4) единиц,

специальной техники – 167 (+3).

Кстати, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предположил, что реальные потери россиян могут быть гораздо более существенными.