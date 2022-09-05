Перспектив для россиян нет: в ВСУ рассказали, что пленные врага рассказывают о настроениях

Украинские защитники продолжают уничтожать вражеские логистические пути, резервы и пункты управления. Оккупанты ежедневно несут большие потери в личном составе и технике.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк во время брифинга рассказала, что оккупанты деморализованы. По ее словам, все больше россиян отказываются воевать, сообщает 24 канал.

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Какие настроения преобладают среди российских военных

Гуменюк прокомментировала официальное сообщение украинских властей о том, что в некоторых российских частях начались мятежи. Оккупанты не хотят идти на войну против Украины.

Среди людей на той стороне распространяется понимание, что перспектив в этой битве нет. Их оставляют, их ограничивают абсолютно логистически,

– сказала Гуменюк.

Кроме того, она похвалила работу ВСУ по логистическим центрам россиян. По ее словам, это также оказало влияние на настроение оккупантов. Гуменюк добавила, что пленные россияне рассказывали, что у их подразделений слишком расшатаны отношения с командованием. Морально-психологическое состояние российских оккупантов ухудшается.

Оккупанты пытаются сбежать из Украины

Россияне придумывают разные способы, чтобы сохранить собственную жизнь. Оккупанты пытаются нанести себе ранения, добиться от командования согласования отпусков и вообще если не найти вариант сбежать домой, то хотя бы находиться подальше от фронта.

Из-за панического страха растет количество дезертиров, которые бегут с мест дислокации и пытаются добраться до границы и перейти ее вне пунктов пропуска.

Потери врага по состоянию на утро 5 сентября

Личный состав – 49 800;

Танков – 2068 единиц;

боевых бронированных машин – 4459 единиц;

артиллерийских систем – 1157 единиц;

РСЗО – 294 единиц;

средств ПВО – 156 единиц;

самолетов – 236 единиц;

вертолетов – 206 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 единиц;

крылатых ракет – 205 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3286 единиц;

специальной техники – 107 единиц.

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