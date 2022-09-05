Перспектив для россиян нет: в ВСУ рассказали, что пленные врага рассказывают о настроениях
Украинские защитники продолжают уничтожать вражеские логистические пути, резервы и пункты управления. Оккупанты ежедневно несут большие потери в личном составе и технике.
Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк во время брифинга рассказала, что оккупанты деморализованы. По ее словам, все больше россиян отказываются воевать, сообщает 24 канал.
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Какие настроения преобладают среди российских военных
Гуменюк прокомментировала официальное сообщение украинских властей о том, что в некоторых российских частях начались мятежи. Оккупанты не хотят идти на войну против Украины.
Среди людей на той стороне распространяется понимание, что перспектив в этой битве нет. Их оставляют, их ограничивают абсолютно логистически,
– сказала Гуменюк.
Кроме того, она похвалила работу ВСУ по логистическим центрам россиян. По ее словам, это также оказало влияние на настроение оккупантов. Гуменюк добавила, что пленные россияне рассказывали, что у их подразделений слишком расшатаны отношения с командованием. Морально-психологическое состояние российских оккупантов ухудшается.
Оккупанты пытаются сбежать из Украины
Россияне придумывают разные способы, чтобы сохранить собственную жизнь. Оккупанты пытаются нанести себе ранения, добиться от командования согласования отпусков и вообще если не найти вариант сбежать домой, то хотя бы находиться подальше от фронта.
Из-за панического страха растет количество дезертиров, которые бегут с мест дислокации и пытаются добраться до границы и перейти ее вне пунктов пропуска.
Потери врага по состоянию на утро 5 сентября
- Личный состав – 49 800;
- Танков – 2068 единиц;
- боевых бронированных машин – 4459 единиц;
- артиллерийских систем – 1157 единиц;
- РСЗО – 294 единиц;
- средств ПВО – 156 единиц;
- самолетов – 236 единиц;
- вертолетов – 206 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 единиц;
- крылатых ракет – 205 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3286 единиц;
- специальной техники – 107 единиц.