Оккупанты более 300 раз нарушили режим тишины на Донбассе, – ОБСЕ
Источник:СММ ОБСЕ
На Донбассе 13 октября международные наблюдатели зафиксировали 325 нарушений режима тишины со стороны пророссийских боевиков. Враг больше всего пренебрегал условиями перемирия в Донецкой области.
Об этом сообщается в ежедневном отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией в Украине 14 октября 2021 года.
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Нарушения в Донецкой области
В Донецкой области СММ зафиксировала 230 нарушений режима прекращения огня, в том числе 96 взрывов. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 244 нарушения,
– отметили в ОБСЕ.
Большинство нарушений режима прекращения огня – в районе Марьинки и вблизи участка разведения в районе Петровского. Также информируют, что в районе Гранитного прогремело 20 взрывов неопределенного происхождения.
Нарушения в Луганской области
В Луганской области Миссия зафиксировала 95 нарушений режима прекращения огня, в том числе 33 взрыва. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 134 нарушения,
– говорится в отчете.
- Большинство нарушений произошли в районе Попасной и возле участка разведения в районе Золотого.
- В неподконтрольных правительству Кадиевке (бывший Стаханов) и Первомайске слышали многочисленные взрывы и выстрелы.
Ситуация на Донбассе: что известно
- Оккупанты 14 октября открывали огонь по позициям ВСУ 3 раза.
- Российские наемники применяли для обстрелов запрещенное вооружение.
- В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.