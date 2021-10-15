Оккупанты более 300 раз нарушили режим тишины на Донбассе, – ОБСЕ

На Донбассе 13 октября международные наблюдатели зафиксировали 325 нарушений режима тишины со стороны пророссийских боевиков. Враг больше всего пренебрегал условиями перемирия в Донецкой области.

Об этом сообщается в ежедневном отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией в Украине 14 октября 2021 года.

Читайте также Вручил ценные подарки и посмотрел детские рисунки, – Зеленский посетил бойцов на Донбассе

Нарушения в Донецкой области

В Донецкой области СММ зафиксировала 230 нарушений режима прекращения огня, в том числе 96 взрывов. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 244 нарушения,

– отметили в ОБСЕ.

Большинство нарушений режима прекращения огня – в районе Марьинки и вблизи участка разведения в районе Петровского. Также информируют, что в районе Гранитного прогремело 20 взрывов неопределенного происхождения.

Нарушения в Луганской области

В Луганской области Миссия зафиксировала 95 нарушений режима прекращения огня, в том числе 33 взрыва. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 134 нарушения,

– говорится в отчете.

Большинство нарушений произошли в районе Попасной и возле участка разведения в районе Золотого.

В неподконтрольных правительству Кадиевке (бывший Стаханов) и Первомайске слышали многочисленные взрывы и выстрелы.

Ситуация на Донбассе: что известно

Оккупанты 14 октября открывали огонь по позициям ВСУ 3 раза.

Российские наемники применяли для обстрелов запрещенное вооружение.

В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.

На Донбассе с 27 июля 2020 года действует режим полного прекращения огня. Украинские военные добросовестно соблюдают договоренности, в то же время наемники России систематически их нарушают.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала