Оккупанты более 800 раз нарушили режим тишины на Донбассе за выходные, – ОБСЕ

На Донбассе в течение 10-12 декабря международные наблюдатели зафиксировали 810 нарушений режима тишины со стороны пророссийских боевиков. Враг больше всего пренебрегал условиями перемирия в Луганской области.

Об этом сообщается в ежедневном отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 13 декабря 2021 года.

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Нарушения в Луганской области

В Луганской области СММ зафиксировала 599 нарушений режима прекращения огня, в том числе 107 взрывов. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 8 нарушений,

– отметили в ОБСЕ.

Больше всего оккупанты пренебрегали режимом тишины вблизи Золотого. Там фиксировали взрывы, взрывы АГС, очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Попасной гремели минометы.

Нарушения в Донецкой области

В Донецкой области Миссия зафиксировала 211 нарушений режима прекращения огня, в том числе 30 взрывов. Из них 3 в воздухе, 1 разрыв боеприпаса и 26 взрывов неопределенного происхождения. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 842 нарушения,

– говорится в отчете.

Большинство нарушений произошло недалеко от Широкиного, Южного и Зализного. В этих районах международные наблюдатели фиксировали взрывы, очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе: что известно

За прошедшие сутки, 13 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Боевики вели огонь в направлении Попасной и Катериновки.

Противник производил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских атак ни один боец ​​Вооруженных сил Украины не пострадал.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить нападения.

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На Донбассе с 27 июля 2020 года действует режим полного прекращения огня. Украинские военные добросовестно соблюдают договоренности, в то же время наемники России систематически их нарушают.