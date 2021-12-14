Оккупанты более 800 раз нарушили режим тишины на Донбассе за выходные, – ОБСЕ
Источник:СММ ОБСЕ
На Донбассе в течение 10-12 декабря международные наблюдатели зафиксировали 810 нарушений режима тишины со стороны пророссийских боевиков. Враг больше всего пренебрегал условиями перемирия в Луганской области.
Об этом сообщается в ежедневном отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 13 декабря 2021 года.
Читайте также ВСУ получили еще 30 пусковых ракетных комплексов Javelin
Нарушения в Луганской области
В Луганской области СММ зафиксировала 599 нарушений режима прекращения огня, в том числе 107 взрывов. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 8 нарушений,
– отметили в ОБСЕ.
Больше всего оккупанты пренебрегали режимом тишины вблизи Золотого. Там фиксировали взрывы, взрывы АГС, очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Попасной гремели минометы.
Нарушения в Донецкой области
В Донецкой области Миссия зафиксировала 211 нарушений режима прекращения огня, в том числе 30 взрывов. Из них 3 в воздухе, 1 разрыв боеприпаса и 26 взрывов неопределенного происхождения. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 842 нарушения,
– говорится в отчете.
Большинство нарушений произошло недалеко от Широкиного, Южного и Зализного. В этих районах международные наблюдатели фиксировали взрывы, очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.Обратите внимание! На Донбассе с 27 июля 2020 года действует режим полного прекращения огня. Украинские военные добросовестно соблюдают договоренности, в то же время наемники России систематически их нарушают.
Война на Донбассе: что известно
- За прошедшие сутки, 13 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Боевики вели огонь в направлении Попасной и Катериновки.
- Противник производил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских атак ни один боец Вооруженных сил Украины не пострадал.
- Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить нападения.