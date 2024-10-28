Главное управление разведки Минобороны Украины рассказало, что оккупанты перебросили в район Лимана дополнительные штурмовые подразделения.

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К каким поступкам прибегают оккупанты, чтобы наступать

Оккупационная армия России пытается нарастить темпы наступления в районе города Лиман Донецкой области. Для этого враг перебросил в указанную полосу дополнительные штурмовые подразделения 283 и 488 мотострелковых полков вооруженных сил России,

– заявили в разведке.

Они добавили, что воины Сил безопасности и обороны Украины нанесли нововведенным российским оккупантам серьезные потери, отдельные штурмовые группы потеряли боеспособность.

Также ️деморализованные российские захватчики отказываются идти в бой и жалуются, что у них нет надежных укрытий от украинских дронов.

Для проведения новых наступательных операций командование оккупационных сил применяет методы давления, принуждения и запугивания.

"В штурмы бросают легкораненых захватчиков", – объяснили разведчики.

Что происходит в Донецкой области: смотрите на карту

В Генштабе ВСУ рассказали, что на Лиманском направлении российские оккупанты атаковали 16 раз за минувшие сутки. Враги сосредоточили основные наступательные усилия в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.

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