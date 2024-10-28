Головне управління розвідки Міноборони України розповіло, що окупанти перекинули в район Лиману додаткові штурмові підрозділи.
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До яких вчинків вдаються окупанти, щоб наступати
Окупаційна армія Росії намагається наростити темпи наступу в районі міста Лиман Донецької області. Для цього ворог перекинув у вказану смугу додаткові штурмові підрозділи 283 та 488 мотострілецьких полків збройних сил Росії,
– заявили в розвідці.
Вони додали, що воїни Сил безпеки та оборони України завдали нововведеним російським окупантам серйозних втрат, окремі штурмові групи втратили боєздатність.
Також ️деморалізовані російські загарбники відмовляються йти в бій та скаржаться, що в них немає надійних укриттів від українських дронів.
Для проведення нових наступальних операцій командування окупаційних сил застосовує методи тиску, примусу та залякувань.
"У штурми кидають легкопоранених загарбників", – пояснили розвідники.
Що відбувається на Донеччині: дивіться на карту
У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Лиманському напрямку російські окупанти атакували 16 разів за минулу добу. Вороги зосередили основні наступальні зусилля в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки.
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