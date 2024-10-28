Головне управління розвідки Міноборони України розповіло, що окупанти перекинули в район Лиману додаткові штурмові підрозділи.

Дивіться також Штурм на Курахівському напрямку: чи вдалося ворогу прорвати українські позиції

До яких вчинків вдаються окупанти, щоб наступати

Окупаційна армія Росії намагається наростити темпи наступу в районі міста Лиман Донецької області. Для цього ворог перекинув у вказану смугу додаткові штурмові підрозділи 283 та 488 мотострілецьких полків збройних сил Росії,

– заявили в розвідці.

Вони додали, що воїни Сил безпеки та оборони України завдали нововведеним російським окупантам серйозних втрат, окремі штурмові групи втратили боєздатність.

Також ️деморалізовані російські загарбники відмовляються йти в бій та скаржаться, що в них немає надійних укриттів від українських дронів.

Для проведення нових наступальних операцій командування окупаційних сил застосовує методи тиску, примусу та залякувань.

"У штурми кидають легкопоранених загарбників", – пояснили розвідники.

Що відбувається на Донеччині: дивіться на карту

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Лиманському напрямку російські окупанти атакували 16 разів за минулу добу. Вороги зосередили основні наступальні зусилля в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки.

Дивіться також Загрозлива ситуація біля ріки Оскіл та інші просування ворога: огляд фронту та карти від ISW

Детальніше про ситуацію на фронті читайте за посиланням.