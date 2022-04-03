Оккупанты в Буче схватили 5 гражданских и выстрелом в затылок казнили одного из них

Российские оккупанты оставили Киевскую область, где осуществляли геноцид украинского народа. Очевидцы рассказали, как российские военные расстреливали гражданское население.

Российские солдаты поставили пятерых мужчин на колени на обочине дороги

Правозащитная организация Human Rights Watch опросила свидетелей, которые видели террор российских военных в Буче. Очевидцы рассказали, что 4 марта оккупанты в Буче захватили пять человек.

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По словам свидетелей, одного человека казнили на месте. Свидетель сообщил, что российские солдаты поставили пятерых мужчин на колени на обочине дороги.

Они натянули людям футболки через голову и выстрелили одному из мужчин в затылок.

"Он упал, – сказал свидетель, – и женщины закричали".

Резня в Буче: коротко

Вооруженные силы Украины зачистили от российских оккупантов Киевскую область. Когда ВСУ зашли в Бучу, Ирпень и Гостомель обнаружили тела многих гражданских людей.

Сообщается, что в Буче в братских могилах похоронено почти 300 человек. Российские варвары пытались сжечь женщин на обочине.

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