Оккупанты в Буче схватили 5 гражданских и выстрелом в затылок казнили одного из них

3 апреля 2022 , 16:31
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Источник:

Human Rights Watch

Российские оккупанты оставили Киевскую область, где осуществляли геноцид украинского народа. Очевидцы рассказали, как российские военные расстреливали гражданское население.

Российские солдаты поставили пятерых мужчин на колени на обочине дороги

Правозащитная организация Human Rights Watch опросила свидетелей, которые видели террор российских военных в Буче. Очевидцы рассказали, что 4 марта оккупанты в Буче захватили пять человек.

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По словам свидетелей, одного человека казнили на месте. Свидетель сообщил, что российские солдаты поставили пятерых мужчин на колени на обочине дороги.

Они натянули людям футболки через голову и выстрелили одному из мужчин в затылок.

"Он упал, – сказал свидетель, – и женщины закричали".

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Автор: Михайло Гема