На Юге оккупанты будут пытаться удержать районы, прилегающие к Крыму – военный обозреватель
Российским захватчикам стратегически важно удержать территории, прилегающие к оккупированному Крыму. Они постараются держаться в этих районах.
Об этом 24 каналу рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его словам, еще несколько недель назад была информация, что оккупанты строят линии обороны на этих территориях.
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Если рассматривать все на оперативно-тактическом и стратегическом уровнях, то противник явно пытается любой ценой удержать районы, непосредственно прилегающие к Крыму. Это часть Херсонской и юг Запорожской области, который он занимает,
– отметил Машовец.
Действительно ли оккупанты отводят часть войск из Херсона
Машовец напомнил слова руководителя пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк, что информация о якобы отведении части оккупационных войск из нескольких населенных пунктов на левом берегу Херсонской области может быть "ловушкой".
По его словам, здесь сложно что-либо конкретно комментировать, поскольку подлинную ситуацию из этих регионов знают только военные. Вероятно, что данные о выводе части войск могут быть российской дезинформацией.
Машовец рассказал о ситуации на Юге Украины: смотрите видео
Что происходит на Юге
- В Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты передислоцируют и отвозят определенные подразделения из Каховки и Новой Каховки в район Нижних Серогозов.
- Также они предлагают коллаборантам бежать в Крым. Среди местного населения оккупанты говорят, что покинут Каховку до конца года.
- К тому же, в некоторых телеграмм-каналах вообще начала появляться непроверенная информация, что ВСУ якобы уже присутствует на левом берегу Херсона. В ОК "Юг" отметили, что работа украинских подразделений идет по плану. Однако стоит помнить об особенностях гибридной войны и проверять всю информацию.
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