На Юге оккупанты будут пытаться удержать районы, прилегающие к Крыму – военный обозреватель

Российским захватчикам стратегически важно удержать территории, прилегающие к оккупированному Крыму. Они постараются держаться в этих районах.

Об этом 24 каналу рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его словам, еще несколько недель назад была информация, что оккупанты строят линии обороны на этих территориях.

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Если рассматривать все на оперативно-тактическом и стратегическом уровнях, то противник явно пытается любой ценой удержать районы, непосредственно прилегающие к Крыму. Это часть Херсонской и юг Запорожской области, который он занимает,

– отметил Машовец.

Действительно ли оккупанты отводят часть войск из Херсона

Машовец напомнил слова руководителя пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк, что информация о якобы отведении части оккупационных войск из нескольких населенных пунктов на левом берегу Херсонской области может быть "ловушкой".

По его словам, здесь сложно что-либо конкретно комментировать, поскольку подлинную ситуацию из этих регионов знают только военные. Вероятно, что данные о выводе части войск могут быть российской дезинформацией.

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