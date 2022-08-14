Крымский синдром, – Братчук рассказал о поведении россиян в Черном море

Так называемый крымский синдром, недавно возникший у россиян, дает о себе знать. оккупанты пытаются держать свои корабли ближе к побережью временно оккупированного Крыма.

Об этом 24 каналу сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, враг опасается нашей ПВО и средств огневого поражения.

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"Крымский синдром сказывается"

Братчук рассказал, что враг пытается активизировать воздушную разведку и накануне в Одесской области был уничтожен очередной российский беспилотник. В то же время несколько уменьшилась интенсивность обстрелов.

Понимаем, что тот "крымский синдром", который сегодня уже появился у россиян, сказывается,

– подчеркнул спикер Одесской ОВА.

Однако, отметил он, в Черном море постоянно находятся два корабля, несущих на борту ракеты оперативно-тактического уровня и морского базирования типа "Калибр", а также большой десантный. Но сейчас они прижимаются поближе к побережью временно оккупированного Крыма.

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"В целом ситуация полностью контролируемая"

Братчук отметил, что российские оккупанты также учитывают шторм и соответствующие средства огневого поражения, которые есть у Вооруженных сил Украины.

С другой стороны понимаем, что сейчас будет более интенсивно, возможно будет применяться стратегическая российская авиация, которая взлетает конкретно с местности россии,

– сказал он.

По словам представителя Одесской ОВА, эта авиация может пытаться заходить в воздушное пространство Одессы и области. Но ее настораживают наши силы противовоздушной обороны.

Он добавил, что на этой неделе особенно проявлялось психологическое давление со стороны россиян. В частности, в некоторые дни очень часто звучали сирены о воздушной тревоги. В целом же, ситуация в Одесской области полностью контролируемая.

Ситуация на Юге: что известно

Не так давно в СМИ распространялась информация о подготовке к вероятному наступлению российских войск из так называемого Приднестровья. Однако ситуация в Одесской области контролируется украинскими защитниками . По словам представителя Одесской ОВА Сергей Братчука, о втором фронте пока не может быть речи.

Вечером 13 августа россияне выпустили по Николаеву 6 ракет по реактивной системе залпового огня "Смерч". Хвостовая часть одной из них повредила трубу, из-за чего часть города останется до вечера без воды.

Бойцы ВСУ продолжают наносить сокрушительные потери оккупантам. В частности, 13 августа на Юге они уничтожили груду вражеской техники и опорные пункты россиян.

В ночь на 14 августа Вооруженные силы Украины, похоже, еще раз отработали по Антоновскому мосту в Херсоне. В социальных сетях появились видео удары по стратегическому мосту через реку Днепр.

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