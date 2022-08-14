Про це 24 каналу повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, ворог остерігається нашої ППО і засобів вогневого ураження.
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"Кримський синдром дається взнаки"
Братчук розповів, що ворог намагається активізувати повітряну розвідку й напередодні на Одещині було знищено черговий російський безпілотник. Водночас стала трохи меншою інтенсивність обстрілів.
Розуміємо, що той "кримський синдром", який сьогодні вже з'явився у росіян, дається взнаки,
– наголосив речник Одеської ОВА.
Однак, зауважив він, у Чорному морі постійно перебувають два кораблі, що несуть на борту ракети оперативно-тактичного рівня і морського базування типу "Калібр", а також великий десантний. Але зараз вони притискаються ближче до узбережжя тимчасово окупованого Криму.
Як окупанти поводяться у Чорному морі: дивіться відео
"Загалом ситуація повністю контрольована"
Братчук зазначив, що російські окупанти також зважають на шторм та відповідні засоби вогневого ураження, які є у Збройних Сил України.
З іншого боку розуміємо, що зараз буде більш інтенсивно, можливо, використовуватися стратегічна російська авіація, яка злітає безпосередньо з території рф,
– сказав він.
За словами речника Одеської ОВА, ця авіація може намагатися заходити в повітряний простір Одеси та області. Але її насторожують наші сили протиповітряної оборони.
Він додав, що цього тижня особливо проявлявся психологічний тиск з боку росіян. Зокрема, у деякі дні дуже часто лунали сирени про повітряну тривогу. А загалом ситуація на Одещині повністю контрольована.
Ситуація на Півдні: що відомо
- Увечері 13 серпня росіяни випустили по Миколаєву 6 ракет з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Хвостова частина однієї з них пошкодила трубу, через що частина міста залишиться до вечора без води.
- Бійці ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат окупантам. Зокрема, 13 серпня на Півдні вони знищили купу ворожої техніки та опорні пункти росіян.
- В ніч проти 14 серпня Збройні Сили України, схоже, вкотре відпрацювали по Антонівському мосту в Херсоні. У соціальних мережах з'явилися відео ударів по стратегічному мосту через річку Дніпро.
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