Під час обстрілу постраждали житлові будинки, торгівельні магазини та промислові об'єкти. На місцях прильотів уже працюють комунальники.
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Наслідки ворожих обстрілів
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що унаслідок атаки постраждала 1 людина. Про її стан мер не розповів.
Від ранку на місці обстрілів перебувають представники адміністрації Інгульського району – вони фіксують збитки та видають людям плівку і ОСБ-плити.
Окупанти пошкодили трубу водопроводу, на місці працюють комунальники "Миколаївводоканалу". Однак Сєнкевич попередив, що водопостачання у багатьох будинках не буде до вечора.
Також хвостова частина ракети пошкодила трубу водопроводу. Бригада "Миколаївводоканалу" вже працює на місці, але до вечора в багатьох будинках району не буде водопостачання,
– повідомив Сєнкевич.
Крім того, під обстріл потрапив і трамвай – через обстріли у нього вибило скло. Комунальники замінили склопакет і трамвай готовий до виходу на маршрут.
Наслідки обстрілів Миколаєва / Фото з телеграму Олександра Сєнкевича
російські окупанти знову атакували Миколаїв близько 2:00. Олександр Сєнкевич зазначив, що зараз наслідки цієї атаки з'ясовують.
Окупанти обстріляли порт
Напередодні Оперативне командування "Південь" повідомило, що під час обстрілу Миколаєва росіяни влучили у порт з реактивних систем залпового вогню "Ураган". На щастя, ніхто не постраждав.
Уже через годину ворог зі "Смерчу" обстріляв Інгульський район міста.
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