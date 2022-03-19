Оккупанты цинично надевают на жителей Мариуполя белые повязки, чтобы их путали с военными
Источник:телеграм "Азов – Маріуполь"
Цинизм врага не имеет предела. По информации украинских защитников, оккупанты советуют мариупольцам одевать белые повязки. Мол, это будет выделять гражданское население.
Об этом сообщили в полку "Азов". Они отметили, что агрессор это делает для того, чтобы рядовых жителей путали с российскими военными.
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О таком обмане оккупантов рассказали местные жители
В "Азове" подчеркивают: белыми повязками россияне обозначают свою путинскую армию. Таким образом, они прячутся за гражданскими, подвергая их дополнительной опасности.
Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации врага!
– добавили защитники Мариуполя.
Отметим, что украинские защитники героически удерживают оборону Мариуполя. Более того, они наносят большие потери врагу.
Наши воины совершили рейд по вражескому командному пункту и тыловому пункту управления. Во время этого уничтожили склады с боеприпасами, офицерский состав врага и взвод пехоты.
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