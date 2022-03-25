Оккупанты цинично обстреляли больницу в Дергачах на Харьковщине: есть жертвы

Враг не прекращает цинично обстреливать Харьковщину. В ночь на 25 марта оккупанты обстреляли больницу в Дергачах, уже есть жертвы.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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По его словам, от обстрелов оккупантов пострадали Дергачи – гражданская инфраструктура, коммуникации и больница.

В Дергачевском городском совете рассказали, что центр города обстреляли с беспилотника. Известно, что один мирный житель погиб, еще один ранен.

Оккупанты повредили несколько важных домов:

дергачевский дом культуры,

здания торгово-офисного центра "Проминь",

отделение "Укрпочты",

некоторые частные дома,

а также трубу теплотрассы.

Оккупанты обстреляли Дергачи на Харьковщине: фото

В горсовете сообщили, что часть города осталась без отопления.

Всего на Харьковщине враг за ночь обстреливал города 54 раза – из артиллерии, минометов, систем реактивного огня и танков.

Добавим, что ночью 25 марта в Харькове россияне обстреляли терминал аэропорта и супермаркет "Метро". Погибли 6 человек, более 17 – получили ранения. Также днем 24 марта россияне били даже по пунктам выдачи гуманитарной помощи.

Интересно – Российский вертолет на Харьковщине обстрелял собственные позиции: