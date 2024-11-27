Правозащитник и член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал 24 Каналу, что информация о сотрудничестве российских военных или тех, кто стал предателем в 2014 году, с украинскими спецслужбами или представителями партизанского движения является скрытой. Однако если движение "Атеш" обнародовал эту информацию, она появилась не просто так, это определенная их наработка. Также правозащитник сообщил о новых фактах давления оккупантов.

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Информацию слили сами же россияне

Бариев отметил, что в оккупированном Крыму царят разные настроения. В частности среди предателей, которые активно участвуют в так называемом "СВО". И в рядах 810-й бригады морской пехоты, которая находилась на территории Курской области, но была почти полностью ликвидирована Вооруженными Силами Украины. Это предатели, которые когда-то служили в Военно-морских силах Украины.

В каждой структуре есть разные военнослужащие. С ними налаживаются контакты и они могут предоставлять какую-то информацию. Однако массово, по его словам, это не происходит,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Движение "Атеш" обнародовало информацию о том, что среди оккупантов, служащих в росгвардии в Евпатории, распространяются панические настроения. Они ожидают высадки украинских ДРГ в этом районе. Поэтому оккупанты усиливают оборонительные сооружения по городу и его окрестностям.

В то же время, по словам правозащитника, появилась другая тенденция. Оккупанты начали больше преследовать в Крыму тех, кто во времена, когда полуостров находился под контролем Украины, работали в силовых структурах.

В начале оккупации они не поехали на материковую Украину, но и не согласились служить в оккупационных силовых структурах. Поэтому россияне начали искать среди этой категории людей тех, кто может быть информатором. Ведь они не обычные граждане, а разбираются в военной технике, военных процессах,

– пояснил Эскендер Бариев.

В Крыму в последнее время были обыски и задержания, и они как раз были связаны с этой категорией людей. Поэтому, как отметил правозащитник, сейчас речь идет о безопасности людей, которые хотели бы занять нейтральную позицию, жить в своем доме и не вмешиваться ни в какие политические и военные процессы. Однако их сейчас преследует оккупационная власть.

Отметим, что партизанское движение "Атеш" сообщило, что к координатору движения по Крыму начали регулярно писать российские военнослужащие, которые служат в подразделениях ПВО. Они жалуются на невыносимые условия службы и выражают желание вернуться в домой – в Россию.

Как отмечают в "Атеше", один из таких военнослужащих передал важную информацию о расположении четырех установок С-400 "Триумф" и складов ракет к ним в Сакском районе вблизи с Евпаторией.