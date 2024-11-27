Правозахисник та член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів 24 Каналу, що інформація щодо співпраці російських військових чи тих, хто став зрадником у 2014 році, з українськими спецслужбами чи представниками партизанського руду є прихованою. Проте якщо рух "Атеш" оприлюднив цю інформацію, вона з'явилась не просто так, це певне їх напрацювання. Також правозахисник повідомив про нові факти тиску окупантів.

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Інформацію злили самі ж росіяни

Барієв зауважив, що в окупованому Криму панують різні настрої. Зокрема серед зрадників, які активно беруть участь в так званому "СВО". І у лавах 810-ї бригади морської піхоти, яка перебувала на території Курської області, але була майже повністю ліквідована Збройними Силами України. Це зрадники, які колись служили в Військово-морських силах України.

В кожній структурі є різні військовослужбовці. З ними налагоджуються контакти і вони можуть надавати якусь інформацію. Проте масово, за його словами, це не відбувається,

– наголосив він.

Зверніть увагу! Рух "Атеш" оприлюднив інформацію про те, що у серед окупантів, що служать у росгвардії у Євпаторії, розповсюджуються панічні настрої. Вони очікують на висадку українських ДРГ у цьому районі. Тому окупанти посилюють оборонні споруди по місту та його околицях.

Водночас, за словами правозахисника, з'явилась інша тенденція. Окупанти почали більше переслідувати в Криму тих, хто за часів, коли півострів перебував під контролем України, працювали в силових структурах.

На початку окупації вони не поїхали на материкову Україну, але і не погодились служити в окупаційних силових структурах. Тому росіяни почали шукати серед цієї категорії людей тих, хто може бути інформатором. Адже вони не звичайні громадяни, а розуміються на військовій техніці, воєнних процесах,

– пояснив Ескендер Барієв.

В Криму останнім часом були обшуки і затримання, і вони якраз були пов'язані з цією категорією людей. Тому, як зазначив правозахисник, зараз йдеться про безпеку людей, які б хотіли зайняти нейтральну позицію, жити в своїй оселі і не втручатися в жодні політичні і військові процеси. Проте їх зараз переслідує окупаційна влада.

Зазначимо, що партизанський рух "Атеш" повідомив, що до координатора руху по Криму почали регулярно писати російські військовослужбовці, які служать у підрозділах ППО. Вони жаліються на нестерпні умови служби і висловлюють бажання повернутися в додому – в Росію.

Як зазначають в "Атеші", один за таких військовослужбовців передав важливу інформацію щодо розташування чотирьох установок С-400 "Тріумф" і складів ракет до них у Сакському районі поблизу з Євпаторією.