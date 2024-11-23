До звільнення Криму варто готуватись, але підхід до цього визначить хід війни в Україні. Це 24 Каналу зауважив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Потрібно готуватись до звільнення Криму

Рефат Чубаров зазначив, що без звільнення будь-якої частини тимчасово окупованих територій України ця війна ніколи не завершиться. Якщо погодитись віддати якісь території Росії в обмін на мир, то згодом війна знову повернеться з ще більш катастрофічними наслідками.

Тому ми маємо готуватися до звільнення Криму. А який уже буде підхід: чи виключно дипломатичний, чи військово-дипломатичний, чи інший – це покаже ситуація, хід війни, дії ЗСУ,

– підкреслив голова Меджлісу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава може повернути Крим дипломатичним шляхом. Він наголосив, що Україна "не може юридично визнати жодну окуповану територію".