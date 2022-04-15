Оккупанты, действовавшие в Буче, были самыми жестокими, — Небытов

В полиции рассказали, что больше всего убитых и замученных украинцев – в Буче. Оттуда увезли уже более 350 тел погибших.

Оккупанты в Буче были самыми жестокими, отметил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

Важно Застрелены из стрелкового оружия: оккупанты убили 900 гражданских на Киевщине, – Нацполиция

Насколько опасно было в этом районе во время оккупации,

– подчеркнул Небытов.

В Буче обнаружили 2 большие братские могилы, 40 тел в первой и 57 – во второй.

Большинство мирных людей россияне расстреливали

В целом россияне замучили и убили в Киевской области 900 гражданских. Эти люди не имели никакого отношения к теробороне или военным делам. Большинство из них были застрелены.

При этом разбор завалов в Макарове и Бородянке продолжается, там тоже могут быть люди.

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