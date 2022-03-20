Оккупанты деморализованы из-за больших потерь и хищения денег российскими генералами

Российские оккупанты деморализованы из-за больших потерь на украинской территории и плохого тылового обеспечения. Также их озадачила информация о хищении денег российскими генералами.

Об этом рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. Из перехваченных разговоров слышно, что целые российские подразделения, в том числе и старшие офицеры, пишут рапорты с отказом воевать.

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Оккупанты не понимают смысла в войне и убеждены, что власть использует их как "пушечное мясо", отправляя насмерть.

На фоне этих событий находящихся в Украине захватчиков ошеломила новость российских СМИ о задержании заместителя руководителя Росгвардии Романа Гаврилова.

Их генералу инкриминируют хищение денег, которые выделили для обеспечения воюющих в Украине подразделений.

Постепенно к оккупантам приходит откровение. Даже обычные солдаты не хотят отдавать свою жизнь за тех, кто обворовывает их,

– добавил Дехтяренко.

Перехваченные СБУ разговоры российских оккупантов: смотрите видео