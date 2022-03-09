Оккупанты деморализованы и паникуют: чем начались 14 сутки противостояния россиянам
Источник:Генштаб ВСУ
Начались четырнадцатые сутки, с тех пор как Россия масштабно напала на Украину. Наши воины героически защищают наши земли и наносят потери противнику.
Тогда как сами оккупанты-полностью деморализованы. Такую оперативную информацию по состоянию на 6 года 9 марта по российскому вторжению сообщили в Генштабе ВСУ.
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Какова ситуация на фронте по всем направлениям
На Северном и Северо-западном направлениях продолжаются боевые действия в Полесском и Волынском операционных районах. А также вдоль участка госграницы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец. Продолжается оборона Чернигова.
В Киеве наши защитники отражают наступление противника. Они устойчиво удерживают определенные рубежи и не дают россиянам продвинуться хоть на миллиметр.
На Южном направлении защитники прикрывают госграницу Украины и морского побережья, охраняют и защищают аэродромы и объекты критической инфраструктуры.
Воздушные силы защищают небо
Воздушные силы ВС Украины успешно отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения оккупантов. Они прикрывают важные объекты и войска.
Потери врага велики, россияне деморализованы
По информации Генштаба, из-за многочисленных потерь личного состава противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом "учебных сборов" на временно оккупированной территории Крыма, Краснодарском крае и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, Путин даже отчисляет студентов из вузов России, чтобы пополнить резерв армии захватчиков.
Однако морально-психологическое состояние указанного личного состава остается на низком уровне,
– отметили в ВСУ.
Среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике, добавили защитники.
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