Оккупанты "денацифицировали" кладбище в Олешках: большинство могил разбито

Город Олешки на Херсонщине в дальнейшем находится под контролем российских захватчиков. Оккупанты устанавливают здесь свои порядки – терроризируют население и уничтожают все на своем пути.

Так, в результате обстрела российскими военными в населенном пункте разрушены памятники на центральном кладбище. Ужасные последствия вторжения наемников продемонстрировали оставшиеся в Олешках горожане.

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Автор поста отметила, что на фото изображены последствия обстрелов 26 - 27 февраля, однако возможности восстановить могилы нет. Поэтому ее главная цель – привлечь внимание как можно большей аудитории к циничностям "асвабадителей".

Разрушение на кладбище в Олешках / Фото Фейсбук Анна Перерва

В сети отметили, что "русский мир" не даст покоя ни живым, ни мертвым.

И мертвым, и живым, и нерожденным… Олешки. Центральное кладбище,

– отметила автор публикации.

Другие реакции на публикацию:

"Ничего святого. Это не люди, это варвары".

"Животные. Собаки дикие. Чем мертвые помешали?"

"Нет слов, чтобы это описать. Даже нецензурных".

Разрушение на кладбище в Олешках / Фото Фейсбук Анна Перерва

Недавно Олешковский городской глава Евгений Рыщук сообщил, что для местных патрульных служб необходимы добровольцы. По его словам, их задачей будет охрана населенного пункта от мародеров. Также участники патруля будут иметь удостоверения, подписанные городским главой.

Обратите внимание – За передачу техники агрессора можно получить награду