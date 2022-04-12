Оккупанты депортировали уже более 33 тысяч мариупольцев

Россияне незаконно депортировали 33,5 тысячи мариупольцев на территорию квазиреспублики ДНР и России.

Такую информацию сообщил городской глава Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телемарафона UAвместе.

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Мы уже зафиксировали 33,5 тысячи жителей Мариуполя, которых принудительно депортировали в так называемую днр или российскую федерацию. Мы верифицировали этих людей с реестром города,

– рассказал Вадим Бойченко.

По его словам, службы городского совета Мариуполя занимаются спасением своих жителей, незаконно вывезенных на территорию РФ. Отмечается, что на сегодняшний день уже несколько посольств европейских государств присоединилось к этому процессу. Незаконно депортированных жителей возвращают на территорию Украины через ряд других стран.

Бойченко отметил, что сейчас идет сбор доказательств военных преступлений страны-агрессора в Мариуполе. Эти данные должны получить юридическую оценку со стороны международных институтов в сфере уголовного права.

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