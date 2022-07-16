Оккупанты дистанционно заминировали два села на Харьковщине: пытаются штурмовать ежедневно

Оккупанты пытаются штурмовать на севере Харьковской области, однако ВСУ мужественно отбивают атаки. Кроме того, российские военные дистанционно заминировали два села на Харьковщине – Слатино и Русская Лозовая.

Об этом рассказала корреспондент 24 канала Анна Черненко. Она говорит, что украинские военные продвигаются к границе на севере Харьковской области.

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Россияне заминировали два села в Харьковской области

По ее словам, почти каждый день россияне пытаются там штурмовать, но им это не удается. Наши военные крепко стоят на позициях.

Корреспондент говорит, что оккупанты обстреливают север Харьковщины со всего вооружения.

Местные власти сообщили, что россияне дистанционно заминировали несколько сел и их окрестностей в Харьковской области. Речь идет о Слатино и Русской Лозовой. Местных просят быть осторожными и из модности не выходить из дома,

– рассказала Черненко.

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Она сообщила, что начальник спецподразделения "Кракен" предупредил, что оккупанты в ближайшие дни могут ударить по торговым центрам или крупным магазинам Харькова.

Поэтому местные просят воздержаться от посещения таких общественных мест и не игнорировали сигналы воздушной тревоги.

Анна Черненко о ситуации в Харьковской области: видео



К слову, ночью 16 июля оккупанты снова обстреляли Харьковскую область, на этот раз пострадал Чугуев. В результате ракетного удара погибли три человека, которые спали в своих домах.